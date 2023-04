Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: mit 2,5 Promille über die Autobahn

Circa 2,5 Promille konnten in der Nacht auf Sonntag bei einem 44-Jährigen BMW-Lenker festgestellt werden. Zeugen meldeten zunächst gegen 00.30 Uhr ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Autobahn 6 in Höhe der Anschlussstelle Öhringen. Durch die Zeugen wurde immer wieder der aktuelle Standort des Fahrzeuges durchgegeben, sodass eine Streife des Polizeireviers Künzelsau das Fahrzeug auf der Bundesstraße 19 feststellen und kurz darauf einer Kontrolle unterziehen konnte. Beim Pkw-Lenker konnten eindeutige Anhaltspunkte für eine starke Alkoholisierung wahrgenommen werden. Der durchgeführte Alkoholtest zeigte im Anschluss einen Wert von 2,5 Promille an. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, eine Blutentnahme erfolgte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Auf der BAB 6 soll es zu mehreren Beinaheunfällen durch den 44-Jährigen gekommen sein. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940-441 zu melden.

Öhringen: 10.000EUR Sachschaden an Linienbus durch Unbekannte verursacht

Am vergangenen Wochenende beschädigten bislang Unbekannte Glaseinsätze an Türen und Fenstern eines Linienbusses, welcher auf dem Busparkplatz in der Herrenwiesenstraße abgestellt worden war. Bereits am 19.03.2023 wurde derselbe Bus schon einmal beschädigt. Wir berichteten:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5472868.

Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0 entgegengenommen.

Öhringen: Unfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagmittag fuhr ein 55-Jähriger Skoda-Fahrer gegen 14.10 Uhr einer 40-Jährigen Seat-Fahrerin an der Kreuzung Heilbronner Straße / Herrenwiesenstraße hinten auf, da er vermutlich zu spät bemerkte, dass diese an der auf Rotlicht umschaltenden Ampel abbremste. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste im Krankenhaus Öhringen kurzzeitig behandelt werden.

Öhringen: Wer ist gefahren?

Bereits in der Nacht zum 25. März wurde durch Zeugen gegen 00.15 Uhr ein verunfallter Sprinter in der Stettiner Straße in Öhringen gemeldet. An der Unfallstelle konnten die beiden 56- und 44-jährigen Eheleute als vermeintliche Insassen des Sprinters angetroffen werden. Bislang ist jedoch unklar, wer den Sprinter fuhr. Beide waren alkoholisiert. Der 56-Jährige Ehemann verhielt sich gegenüber den Beamten so verbal und körperlich aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden sollten. Hiergegen wehrte er sich, indem er um sich schlug, und einen 28-Jährigen Beamten beleidigte. Im Krankenhaus Öhringen wurde bei beiden Eheleuten eine Blutprobe entnommen und vorläufig beide Führerscheine beschlagnahmt. Im Krankenhaus trat der 56-Jährige noch in Richtung einer Polizistin und beleidigte erneut die eingesetzten Beamten. Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Sprinters machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Tel. 07941 930-0 zu melden.

Bretzfeld-Schwabbach: Steuergerät aus LKW ausgebaut - Wer hat was gesehen?

Zwischen dem 21.März und dem 01.April verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem in der Ferdinand-Porsche-Straße, abgestellten LKW und bauten das Steuergerät der Klimaanlage aus. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

Öhringen: Rücksichtslos überholt - Zeugen gesucht

Mehrere PKW und ein LKW wurden am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1050 vom Kreisverkehr Friedrichsruhe in Richtung Zweiflingen gegen 10.20 in einer leichten Linkskurve von einer unbekannten BMW-Fahrerin überholt. Ein entgegenfahrender Radfahrer musste wegen des gefährlichen Überholmanövers in den Graben ausweichen, um nicht erfasst zu werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930-0, zu melden.

