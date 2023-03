POL-PPWP: Funkenflug während der Fahrt

Kaiserslautern (ots) - Durch eine kurze Unaufmerksamkeit hat ein Autofahrer am Montagnachmittag auf der B270 sein Auto demoliert. Der 19-Jährige war auf dem Weg in Richtung Pirmasens, als er gegen 17 Uhr in Höhe des Walzweihers in einer Rechtskurve mit seinem Pkw die Bordsteinkante touchierte. In der Folge verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug - der Wagen drehte sich einmal um die eigene Achse, ...

