Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mercedes AMG gestohlen

In der Nacht auf Samstag entwendeten Unbekannte einen Mercedes AMG in Öhringen. Gegen 0.40 Uhr parkte die Besitzerin ihren Daimler in einer Hofeinfahrt in der Eschenstraße. Am Samstagnachmittag um circa 13 Uhr stellte sie dann das Fehlen des Pkws fest. Unbekannte haben wohl das Keyless-Go-System überwunden und so den rund 55.000 Euro teuren Pkw gestohlen, da noch beide Fahrzeugschlüssel im Besitz der Frau waren. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Erneuter Einbruchsversuch in Gemeinschaftspraxis - Zeugen gesucht

Eine Frau rief die Polizei, nachdem sie am Sonntag gegen 22 Uhr lautes Hämmern am Gebäude einer Gemeinschaftspraxis in Künzelsau wahrnahm. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Einbruchsversuche in die Praxis unternommen. Wir berichteten in unserer Pressemitteilung vom 14.03.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5463071.

Als die Streifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit eintraf, umstellte sie das Gebäude. Aus dem Haupteingang kam nach einiger Zeit eine unbekannte männliche Person und lief in Richtung Hauptstraße. Als der Mann von einem Beamten zum Stehenbleiben aufgefordert wurde, rannte er los. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf rannte der Flüchtende die Hauptstraße in Richtung Altes Rathaus hinunter und bog über die Oberamteistraße hinter einem Bistro in Richtung Keltergasse ab. In diesem Bereich verlor sich die Spur des Unbekannten. Ein Gast eines Bistros in der Keltergasse berichtete, dass eine Person durch das Bistro gerannt sei. Es wurde daraufhin von den Beamten mit negativem Ergebnis durchsucht. Am Tatort konnten später Einbruchsspuren in Form von Hebelspuren an einer Tür zu den Praxisräumlichkeiten festgestellt werden. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang dem Täter jedoch nicht. Die unbekannte männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: - circa 20 bis 35 Jahre alt - circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare - mit grauem Kapuzenpullover und grauer Jogginghose bekleidet Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 mit dem Polizeirevier Künzelsau in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Haushaltsgeräte illegal entsorgt - Wer hat etwas gesehen?

Am Sonntag wurden illegal entsorgte Haushaltsgeräte im Bereich der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau und Belsenberg entdeckt. Eine unbekannte Person lud einen Gefrierschrank und eine Spülmaschine an einem Hang unterhalb der Bundesstraße 19 ab und verschwand. Hinweise auf den Täter oder der Täterin werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Bretzfeld: Fässer abgestellt - Wer war es?

An einem Feldweg parallel zur Landesstraße 1090 bei Bretzfeld wurden am Samstag gegen 11 Uhr abgestellte Fässer und Kanister entdeckt. Die zwei blauen Fässer und die beiden Kanister, welche mit Diesel befüllt waren, wurden von einer unbekannten Person in einem Dornenbusch illegal entsorgt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Künzelsau: 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Künzelsau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 13 Uhr von einem Parkplatz in die Straße "Allee" einfahren. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden 14-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Gehweg befuhr. Der Junge wurde von der vorderen rechten Seite des Pkws erfasst. Er kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell