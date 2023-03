Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Wiederholter Einbruchsversuch in Praxis - Zeugenaufruf

Zum wiederholten Mal versuchte eine unbekannte Person in eine Arztpraxis in der Komburgstraße in Künzelsau zu gelangen. Dabei drückte der oder die Unbekannte zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, vermutlich mit einem Werkzeug das Schließblech aus der Falzbekleidung der Praxistüre. Zwischen dem 25.02. und 27.02.2023 sowie dem 04.03. und 05.03.2023 wurde bereits zweimal versucht in die Praxis einzudringen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Einbruch in Hähnchengrill - Wer hat etwas gesehen?

Bereits zum zweiten Mal verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt in einen Hähnchengrill in der Straße "Steinsfeldle" in Öhringen. (Wir berichteten am 09.03.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5459667.) Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 10 Uhr, drangen der oder die Täter durch ein Seitenfenster ein und entwendeten Bargeld sowie sechs Colaflaschen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Automaten in Waschanlage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte hebelten in der Nacht auf Montag zwei Münzbehälter an einer Waschanlage in der Austraße in Öhringen auf. Als sie bemerkten, dass sich in den Automaten lediglich die "Waschmünzen" befanden, ließen sie diese liegen. An den beiden Automaten entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat, dem Täter oder den Tätern werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Bretzfeld-Rappach: In Imbisswagen eingestiegen - Wer war's?

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, drang eine unbekannte Person in einen Imbisswagen in der Burgwiesenstraße in Bretzfeld-Rappach ein. Der Täter oder die Täterin öffnete die Verkaufsklappe mit einem unbekannten Werkzeug und kletterte über die Bedientheke ins Wageninnere. Hier entwendete er oder sie Bargeld und verschwand. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 in Verbindung zu setzen.

