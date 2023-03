Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Mosbach. Eine 28-Jährige befuhr gegen 21.30 Uhr mit ihrem Renault die alte Brückenstraße und bog nach links in die Heidelberger Straße ein. Hierbei übersah sie vermutlich den auf der Heidelberger Straße aus Richtung Obrigheim kommenden Audi einer 55-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der PKW der 28-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Buchen-Götzingen: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war am frühen Dienstagmorgen ein 21-Jähriger mit seinem PKW in Buchen-Götzingen unterwegs. Gegen 1.15 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Buchen den Mercedes des Mannes in der Thingstraße an, um diesen zu kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige seinen Führerschein schon in der Vergangenheit abgeben musste. Im weiteren Verlauf zeigte der junge Mann mehrere Anzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein positives Ergebnis für THC und Amphetamin. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Fahrers wurde zunächst einbehalten. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Seckach: Nach Unfallflucht - Polizei sucht LKW-Fahrer

Nachdem ein LKW-Fahrer am Montagvormittag einen Unfall verursachte und flüchtete, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 66-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Renault auf der Heinrich-Magnani-Straße unterwegs, als ihm in einer Kurve ein LKW entgegen kam, welcher sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und die Straße mittig befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Mann nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Randstein und schleuderte anschließend in die gegenüberliegende Schutzplanke. Der LKW-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Renault des 66-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

