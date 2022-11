POL-F: 221130 - 1377 Frankfurt-Heddernheim: Erneut dreiste Betrüger unterwegs - Seniorenpaar um mehrere tausend Euro gebracht

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Montag, den 29. November 2022, kam es in der Innenstadt zu einem Trickbetrug, als unbekannte Täter einen 73-jährigen Mann und dessen Frau am Telefon täuschten. Die Betrüger gelangten mit einer perfiden Masche des sogenannten "Schockanrufs" an Bargeld und Goldmünzen der ...

mehr