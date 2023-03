Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht auf Montag in Heilbronn. Der 20-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen am Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Johan-Strauß-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Genauer Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Nachdem der Hergang eines Unfalls am Montagabend in Heilbronn noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem BMW zunächst den Saarlandkreisel und fuhr an der Kreuzung mit der Römerstraße geradeaus. Zeitgleich kam eine 21-Jährige mit ihrem VW aus Richtung Klinikum und wollte nach links in die Römerstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Vorfahrt wird in diesem Bereich durch eine Ampelanlage geregelt und beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel grün gewesen wäre. Daher sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Biberach: Gasgrill verursacht Balkonbrand

Vermutlich der unsachgemäße Gebrauch eines Gasgrills verursachte am Montagnachmittag einen Brand in Heilbronn-Biberach. Gegen 15.30 Uhr brach das Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße aus. Hierbei gerieten zunächst einige Gegenstände auf dem Balkon in Brand. Durch die Hitzeentwicklung splitterten die Fensterscheiben und das Feuer griff auf Teile der Wohnung über. Der 36-jährige Bewohner konnte sich selbständig aus dem Gebäude retten, wurde aber leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Weitere Bewohner des Hauses kamen nicht zu Schaden.

Bad Friedrichshall-Duttenberg/Oedheim: Einbrüche in PKWs - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Montagabend mehrere PKWs in Bad Friedrichshall-Duttenberg und Oedheim auf. Zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr waren die Täter in der Oedheimer Pappelstraße unterwegs und schlugen die Scheiben von zwei Fahrzeugen ein. Aus den Autos wurden im Anschluss mehrere Gegenstände entwendet. Unter anderem ein grüner Geldbeutel der Marke Hermes und ein schwarzer Calvin Klein Rucksack. Kurz darauf, zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr, wurde auch in Duttenberg ein PKW Ziel von Langfingern. In der Deutschherrenstraße schlugen der oder die Täter ebenfalls die Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Handtasche mit Geldbeutel, Ausweisdokumenten und einem geringen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum an einer der Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn: Jugendlicher bedroht Frau mit Spielzeugpistole - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Jugendlicher am Montagmittag eine Frau in Heilbronn mit einer Spielzeugpistole bedrohte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr hielt sich eine 67-Jährige in der Fleiner Straße in der Heilbronner Innenstadt auf. Als sie vor einer Parfümerie stand soll eine Gruppe männlicher Jugendlicher auf sie zugelaufen sein. Aus dieser Gruppe heraus kam einer der Teenager auf sie zu, zeigte ihr eine Pistole in seiner Hand und hielt diese an ihre Schläfe. Dann betätigte er den Abzug. Zu einer Schussabgabe kam es hierbei nicht, da es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Die Seniorin fing daraufhin an laut zu schreien, weshalb viele Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Die Jugendlichen rannten im Anschluss in Richtung Stadtgalerie davon. Der bisher unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 14 bis 16 Jahre alt - Dickliches, rundes Gesicht - Schwarze Haare - Haare länger und lockig - trug diese offen - Trug eine dunkelblaue Steppjacke und eine Jogginghose

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nach einer Körperverletzung im Außenbereich einer Heilbronner Disco am frühen Samstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 1.45 Uhr soll es vor der Disco in der Gottlieb-Daimler-Straße zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen gekommen sein. In dessen Verlauf soll der Jüngere seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch die Schläge wurde der 28-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer kann Angaben zum Geschehen vor der Disco machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Gundelsheim: Auf Radweg geschlagen - Zeugen gesucht

Nachem eine 18-Jährige am Samstagabend auf einem Radweg in Gundelsheim geschlagen wurde, sucht die Polizei nun Zeugen für das Geschehen. Die junge Frau kam gegen 19 Uhr mit dem Zug am Bahnhof Gundelsheim an und begab sich im Anschluss zu Fuß durch die Unterführung auf den Radweg in Richtung Friedhof Gundelsheim. Für die 18-Jährige völlig unerwartete näherten sich drei weibliche Personen von hinten und stellten ihr ein Bein, weshalb sie stürzte. Am Boden liegend sollen die drei vermummten Unbekannten auf ihr Opfer eingetreten und -geschlagen haben. Dann ließen sie von der jungen Frau ab und flüchteten in Richtung Unterführung. Die 18-Jährige begab sich nach der Tat zur Schleuse Gundelsheim und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die junge Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den drei unbekannten weiblichen Personen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 4100 an den Polizeiposten Gundelsheim.

