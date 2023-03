Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld - Öhringen: Verfolgungsfahrt - Drogendealer flüchten vor der Polizei Eine einfache Verkehrskontrolle entwickelte sich am Mittwochmittag in der Öhringer Straße in Bretzfeld zu einer Verfolgungsfahrt inklusive Polizeihubschraubereinsatz. Ein mit drei Männern besetzter Opel fiel einer Streife des Polizeireviers Öhringen gegen 11.30 Uhr auf und sollte im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Öhringen und Bitzfeld kontrolliert werden. Jedoch ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und entfernte sich , über die Westallee in Richtung Kreisverkehr in der Neuenstadter Straße am Ortsrand von Öhringen. Der 29-jährige Fahrer umrundete den Kreisel und bog dann wieder in die Westallee ein, wo er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws ansetzte, obwohl ihm bereits ein zweites Polizeiauto entgegenkam. Der Mann wich dem Streifenwagen nach rechts aus und streifte dabei den neben ihm fahrenden VW einer 58-Jährigen. Ohne den Unfall zu beachten, fuhr der Opel-Fahrer einfach weiter in die als Einbahnsstraße ausgewiesene Siemensstraße entgegen der Fahrtrichtung. Im weiteren Verlauf fuhr er über den Parkplatz einer Firma und schanzte an dessen Ende eine 1 Meter tiefe Grasböschung hinunter. Dabei wurde der Unterboden des Pkws und der linke Vorderreifen beschädigt, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die beiden Mitfahrer konnten hier von der eintreffenden Streife vorläufig festgenommen werden. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter. Durch einen im Rahmen der Fahndung eingesetzten Polizeihubschrauber konnte der geflohene Mann in einem nahegelegenen Gebüsch an der Autobahn festgestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass alle drei Personen unter Drogeneinfluss standen und Betäubungsmittel bei sich führten. Der 29-Jährige musste daher die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten und sein Pkw abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Zeuge dieses Vorfalls oder sogar Opfer einer Schädigung im Rahmen der Verfolgungsfahrt geworden sind, melden Sie sich bei der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 513 0.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Aufgrund einer Engstelle in der Schloßstraße in Ingelfingen, kamen sich am Mittwochmorgen gegen 9.00 Uhr zwei entgegenkommende Fahrzeuge zu nahe und touchierten sich. Der 60-jährigeFahrerer eines Seats befuhr gegen 9 Uhr die Schloßstraße in Fahrtrichtung Mühlstraße, als es an der dortigen Engstelle mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu einem leichten Kontakt kam. Dabei berührten sich die beiden Seitenspiegel und der linke hintere Kotflügel des Seats wurde vermutlich durch den linken vorderen Kotflügel des bisher unbekannten anderen Autos beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Bei dem geflüchteten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silbernen Kleinwagen, welcher von einer augenscheinlich älteren Dame gefahren wurde. Nun werden Zeugen gesucht, die die Angaben zu dem Unfall machen können oder das oben beschriebene geflohene Fahrzeug wahrnehmen konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Diebstahl aus Hähnchen-Verkaufswagen - Zeugen gesucht In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch eine bislang unbekannte Person der Verkaufswagen des Hähnchengrills im Steinsfeldle in Öhringen aufgebrochen und aus diesem Bargeld entwendet. Durch das Aufbrechen des Fensters des Hähnchengrill-Wagens verschaffte der oder die Unbekannte Zugang zum Verkaufswagen und entwendete einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag aus der Wechselgeldkasse. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zu dem Dieb machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 930 245 bei der Polizei zu melden.

Bretzfeld-Waldbach: Diebstahl von Kupferrohren Eine Gruppe unbekannter Täter entwendete am Montagmittag gegen 11.30 Uhr im Mardergässle in Bretzfeld-Waldbach 20 Meter Kupferrohr im Wert von circa 200 Euro. Laut Angaben eines Zeugen schauten sich die Täter zuvor in dem Bereich der genannten Tatörtlichkeit um und flüchteten nach erfolgreichem Diebstahl des Kupferrohres mit einem grauen Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen.Nun wird nach weiteren Zeugen gesucht, die den Diebstahl beobachten konnten oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder deren Fluchtfahrzeug machen können. Auch mögliche weitere Opfer eines Kupferdiebstahls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

