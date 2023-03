Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich zwischen Dienstag, 13.45 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Heilbronn. Der Täter oder die Täterin gelangte durch das Aufhebeln einer Türe in das Innere des Gebäudes in der Happelstraße und durchsuchte mehrere Schubladen und Schränke. Anschließend entkam der oder die Unbekannte mit erbeutetem Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Schwaigern: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Kreisstraße 2047 am Mittwochmorgen bei Schwaigern. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter einen Feldweg und wollte die Kreisstraße kreuzen. Hierbei übersah er vermutlich den Skoda eines 29-Jährigen der in Richtung Kirchhausen unterwegs war und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Zusammenprall der Autos kam der Skoda ins Schleudern, drehte sich auf der Straße und stieß mit der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite zusammen. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Skoda entstand Totalschaden,weshalb er abgeschleppt wurde.

Ilsfeld: PKW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Ilsfeld und flüchtete. Der 46-jährige Besitzer eines Fords hatte diesen gegen 5 Uhr in der Sälzerstraße abgestellt. Als er gegen 16.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Ittlingen: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung wegen blockierter Straße

Am Mittwochvormittag blockierte ein 27-Jähriger mit seinem Bagger eine Straße in Ittlingen. Gegen 11 Uhr war es mehreren Verkehrsteilnehmern nicht möglich die Straße "Am Dattenberg" zu befahren, da diese, im Rahmen von Verladearbeiten durch den Bagger versperrt war. Auch ein 87-Jähriger musste mit seinem Fahrzeug warten. Nach einiger Zeit stieg der Senior aus seinem Fahrzeug aus und sprach den 27-Jährigen an. Er bat darum den Bagger zur Seite zu fahren und die Fahrbahn freizugeben. Da der Baggerfahrer nicht auf die Bitte reagierte, fotografierte der 87-Jährige die Situation. Hiervon erbost soll der junge Mann daraufhin auf den Älteren zugerannt sein, diesen an der Jacke gepackt, ihn hochgehoben und gegen seinen PKW gedrückt haben. Hierbei soll er auch versucht haben dem Senior das Handy abzunehmen. Nachdem dies misslang soll der 27-Jährige sich wieder seiner Arbeit gewidmet und weiter die Straße blockiert haben. Zur Verifizierung der genauen Geschehnisse sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die weiteren Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der blockierten Straße hinter dem PKW des 87-Jährigen ebenfalls warten mussten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell