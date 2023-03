Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: 20-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch in Wertheim musste eine 20-jährige Opel-Lenkerin ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau befuhr mit zwei Mitfahrerinnen gegen 16.45 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Feuerwehr sah die 20-Jährige einen vor ihr stehenden Skoda Oktavia wohl zu spät und fuhr diesem von hinten auf. Durch den Aufprall erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen. Die 40-Jährige Skoda-Lenkerin und ein im Fahrzeug befindliches Kind sowie die Mitfahrerinnen im Opel blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Bad Mergentheim: Gebäude in Brand gesetzt

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht auf Donnerstag ein Gebäude in Bad Mergentheim in Brand gesetzt zu haben. Zeugen teilten gegen 0.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale in der Poststraße mit und dass sie eine Person beobachten konnten, welche aus der Bank kam. Im Gebäude befinden sich neben Büro- und Gewerberäume auch Wohnung. Die Bewohner wurden evakuiert und die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Stellen in der Filiale angezündet. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 31-Jährige im Bereich der Wilhelm-Frank-Straße angetroffen und festgenommen werden. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Lauda-Königshofen: Auffahrunfall an Stopp-Stelle

Eine 46-Jährige erlitt bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Lauda-Königshofen leichte Verletzungen. Die Frau befuhr mit ihrem Audi gegen 5 Uhr die Kreisstraße 2832 von Lauda kommend in Richtung Königshofen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 29-Jähriger mit seinem Opel nach rechts in Richtung Sachsenflur abbiegen und hielt an der Stoppstelle. Dies übersah die 46-Jährige wohl und fuhr hinten auf den Opel auf. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

