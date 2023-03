Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Suche nach Zeugen

Eine derzeit noch unbekannte Person beschädigte auf einem Supermarktparkplatz in Aglasterhausen ein dort geparktes Fahrzeug. Die Besitzerin eines schwarzen Hyundai i30 stellte ihr Fahrzeug am Dienstagabend gegen 17.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Supermarktes in der Straße "Im oberen Tal" in Aglasterhausen ab. Als sie um 17.35 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie an diesem frisch entstandene Unfallschäden in Höhe von circa 1.500 Euro feststellen. Die Verursacherin oder der Verursacher touchierte offenbar beim Rangieren auf der Parkfläche den auf dem Parkplatz stehenden Hyundai und fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der Unfallflucht machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Hardheim: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws in Hardheim durch eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Der Besitzer eines Mercedes-Benz stellte am Montagabend, um 18 Uhr, sein Fahrzeug am Straßenrand der Uhlandstraße in Hardheim ab. Dahinter war ein weiteres Fahrzeug geparkt. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr, stellte er fest, dass auf die Außenspiegel auf der Fahrerseite beider Fahrzeuge eingetreten wurde, sodass der Außenspiegel des Mercedes zu Bruch ging. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bei dem dahinterstehenden Fahrzeug konnte vorerst kein offensichtlicher Schaden festgestellt werden. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachten konnten oder im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 zu melden.

Obrigheim: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Obrigheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Kraftrad, wodurch eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Kenntnissen wendete der Fahrer eines Opel Zafira im Einmündungsbereich der Hauptstraße/ Hochhäuser Straße in Obrigheim und übersah vermutlich dabei die aus Richtung der Neckarbrücke kommende Kraftradfahrerin. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin Fahrerin des Suzuki Motorrades und auf die rechte Seite stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Mosbach: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges am Dienstagnachmittag in der Alten Bergsteige in Mosbach wurden gleich mehrere Verstöße durch die Polizei geahndet. Die Beamten überprüften einen Mercedes-Benz, der von dem Parkplatz der dort befindlichen Veranstaltungshalle auf die Fahrbahn einfuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 20-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem fielen den Beamten die geröteten Augen sowie das aggressive Verhalten der Frau sofort auf, weswegen diese durchsucht und zum nächsten Polizeirevier verbracht wurde. Bei der Durchführung der Maßnahmen wurde die Frau zunehmend aggressiver und begann gegen ihr eigenes Auto zu treten beschädigte dieses. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Sowohl das Fahrzeug als auch die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten THC-haltige Substanzen aufgefunden werden.

