Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg-Sindringen: Zwei Schüsse mit Schreckschusswaffe abgegeben

In der Nacht auf Mittwoch feuerte ein 41-Jähriger zweimal eine Schreckschusspistole in Forchtenberg-Sindringen ab. Ein Zeuge meldete gegen 2.30 Uhr, dass er von seiner Wohnung in der Römerstraße aus mehrere Schüsse und laute Musik wahrnehmen konnte. Bei einer Überprüfung durch die Polizei konnte der 41-jährige Verursacher angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss und teilte mit, dass er zuvor zwei Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Die Waffe wurde daraufhin sichergestellt und der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter geflüchtet

Als Beamte des Polizeireviers Künzelsau den 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Künzelsau kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Den Polizisten fiel der Mann gegen 14.45 Uhr im Bereich Kandinskystraße / Taläckerallee auf, weil an seinem Fahrzeug keine Versicherungskennzeichen angebracht waren. Daher sollte er kontrolliert werden. Als der 21-Jährige dies bemerkte, versuchte er mit seinem E-Scooter zu flüchten und versteckte sich einige Meter weiter in einem Hauseingang. Hier konnte er von den Polizeibeamten entdeckt und kontrolliert werden. Währenddessen ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser zeigte eine Beeinflussung an. Daher wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Pfedelbach: 7-Jähriger durch andere verletzt

Ein 7-Jähriger wurde am Donnerstag, 16. Februar 2023, von mehreren unbekannten Kindern oder Jugendlichen in Pfedelbach angegriffen. Der Junge war gegen 16 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause. In der Brunnenfeldstraße wurde er dann wohl von drei Jungen und einem Mädchen im Alter von circa 12 bis 15 Jahren überrascht. Diese hätten zunächst seinen Nachnamen gerufen und seien dann auf ihn zugegangen. Anschließend soll die Gruppe auf ihn eingeschlagen haben, auch als er auf dem Boden lag. Im Weiteren soll der 7-Jährige in eine Ecke gebracht worden sein, in der sich einer der Täter auf ihn setzte, sodass er kaum noch Luft bekam. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt. Einer der Jungen hatte vermutlich rote Haare. Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Gruppe geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Zwei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Ein Opel Zafira und ein VW Golf kollidierten am Dienstagnachmittag bei Öhringen. Die 64-jährige Fahrerin des VWs war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1088 unterwegs. An der Anschlussstelle Öhringen kam sie an einer roten Ampel mit ihrem Pkw zum Stehen. Dies übersah die dahinterfahrenden 46-Jährige wohl und kollidierte mit ihrem Opel mit dem Golf. Beide Frauen wurden zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

