Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot-Neuhütten: Einbruch in Bankfiliale

Einbrecher verschafften sich vermutlich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Bankfiliale in Wüstenrot-Neuhütten. Zuerst schlugen die Täter ein Fenster der Filiale ein und gelangten so in das Bankgebäude in der Öhringer Straße. Im Inneren gingen sie weiter mit brachialer Gewalt vor und schlugen ein größeres Loch in die Wand, um an die dahinterliegenden Bankautomaten zu gelangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in dem Bereich der Bankfiliale in der vergangenen Woche eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Hardthausen am Kocher: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen in Hardthausen am Kocher geparkten Transporter auf und entwendeten daraus hochwertige Baumaschinen. Die Täter begaben sich zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr zu dem Ford in der Straße "Im Vogelsang" und öffneten den Wagen auf bisher ungeklärte Art und Weise. Aus dem Inneren bedienten sich die Täter an Werkzeugen wie Bohrmaschinen, Schlagschraubern und weiteren hochwertigen Baumaschinen. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 zu melden.

Lauffen am Neckar: Ladung touchiert geparkten Pkw - Hoher Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lauffen am Neckar. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Crafter und Anhänger die Paulinenstraße. Beim Abbiegen in die Neckarstraße touchierte der Fahrer mit den Holzlatten, die auf dem Anhänger geladen waren, den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Alfa Romeo 159. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden.

Heilbronn: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Wohnhaus in Heilbronn einzudringen. Zwischen 21 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag begaben sich die Täter zu dem Wohnblock in der Moltkestraße und gelangten auf bisher ungeklärte Art und Weise in das Treppenhaus des Gebäudes. Von dort aus begaben sie sich in die Tiefgarage und hebelten in dieser fünf Türen auf. Zudem beschädigten die Unbekannten den Aufzug des Gebäudes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet und auch keine Fahrzeuge beschädigt. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Auf Auto aufgefahren und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in Heilbronn und fuhr anschließend weiter. Um 6.20 Uhr befuhr der Mann oder die Frau mit einem Auto die Neckartalstraße. Dabei übersah die Person vermutlich den verkehrsbedingt haltenden BMW eines 61-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Mit 2,5 Promille Auto gefahren

Mit 2,5 Promille war am Dienstagabend ein Autofahrer in Heilbronn unterwegs. Der 48-Jährige befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Opel Adam die Anna-Collmer-Straße. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 18 Uhr stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann völlig betrunken war. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Anschließend ging es für den 48-Jährigen in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Betrunkenen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.

Eppingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen eines Verkehrsunfalls in Eppingen. Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr prallten zwei Autos in der Bismarckstraße in Eppingen zusammen. Es ist unklar, ob der überholende oder der anfahrende Fahrer der Verursacher ist. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

