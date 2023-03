Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Rotlicht missachtet - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag in Heilbronn. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem LKW gegen 11 Uhr die Auffahrtsrampe zum Saarlandkreisel und wollte in diesen einfahren. Hierbei übersah er vermutlich die rote Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 41-Jährigen zusammen, welcher aus Richtung Frankenbach kommend in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Brauner SUV gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem braunen SUV am Montagmittag einen PKW in Heilbronn und flüchtete. Der 40-jährige Besitzer eines VW Polos hatte diesen gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Sinsheimer Straße gegenüber eines Gymnasiums abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt stand ein brauner Geländewagen neben dem VW. Als der 40-Jährige gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an seinem PKW fest. Anhand der Farbe der Lackantragungen könnte der braune SUV das Verursacherfahrzeug sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Heilbronn und flüchtete. Die 82-jährige Besitzerin eines Opel Merivas hatte diesen gegen 14.30 Uhr im Sporerweg parallel zur Fahrbahn abgestellt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Leingarten: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Leingarten. Gegen 16.15 Uhr befuhren eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 29-jährige VW-Fahrerin hintereinander die Bundesstraße 293 von Heilbronn kommend in Richtung Schwaigern. Beide Frauen ordneten sich auf die Linksabbiegerspur in Richtung Leingarten ein und hielten verkehrsbedingt an. Zeitgleich war ein 26-Jähriger mit seinem VW Passat auf derselben Strecke unterwegs. Kurz bevor er am VW der 29-Jährigen vorbeifuhr, lenkte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache scharf nach links und die beiden Autos kollidierten miteinander. Durch den Aufprall wurde der Volkswagen auf den Mercedes der 31-Jährigen aufgeschoben. Die VW-Fahrerin zog sich leichte, der Passat-Fahrer schwere Verletzungen zu. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrzeuge der Frauen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell