Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Einbruch in Mülldeponie

Zwei Männer brachen am Montagabend bei Kupferzell-Beltersrot in eine Mülldeponie ein. Die Täter verschafften sich gegen 21.30 Uhr über einen Zaun Zutritt zum Gelände in der Straße "Stäffelesrain" und öffneten vermutlich zwei Container. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Durch die Überwachung des Geländes konnten die beiden Männer beobachtet und wie folgt beschrieben werden: Person 1: Etwa 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jacke und eine blaue Jeans, flüchtete die Straße hoch ins Waldgebiet in Richtung Waldenburg Person 2: Etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, trug einen Jogginganzug, Turnschuhe, Basecap und flüchtete in Richtung Beltersrot Aufgrund der schnellen Meldung des Einbruchs wurden mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Die beiden Personen konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Neuenstein: 18.000 Euro Schaden nach Kollision

Zwei Pkws stießen am Montagmorgen in Neuenstein zusammen. Der 72-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 9 Uhr die Straße "Gärten" und wollte an der Kreuzung zum Kirchenweg nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 45 Jahre alter VW-Lenker den Gemeindeverbindungsweg zwischen Neureut und Kirchensall und wollte die Kreuzung überqueren. Dies übersah der Mercedes-Fahrer wohl und kollidierte trotz eines Ausweichmanövers des 45-Jährigen mit dessen Pkw. Der VW wurde hierdurch nach links von der Fahrbahn abgewiesen, überfuhr im Grünstreifen einen Misthaufen und kam vor einem Baum zum Stehen. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Neuenstein: Beim Abbiegen Pkw übersehen

Eine Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Neuenstein. Die 39-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr gegen 0.15 Uhr die Schlossstraße. An der Einmündung zur Öhringer Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie wohl eine von links kommende 45-Jährige mit ihrem Peugeot und die Pkws kollidierten. Die 45 Jahre alte Frau erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell