Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Bei Wohnungsdurchsuchung Rauschgift aufgefunden Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte des Polizeireviers Wertheim am Donnerstag Betäubungsmittel auf. Ein 23-jähriger Bewohner steht im Verdacht, mit Rauschgift gehandelt zu haben, weshalb die Staatsanwaltschaft Mosbach die Durchsuchung beantragt und das Amtsgericht Mosbach diese daraufhin angeordnet hatte. Im Rahmen der Maßnahme stellten die Polizisten des Polizeireviers Wertheim circa 100 Gramm Amphetaminpaste, circa 70 Gramm Marihuana, circa 2 Gramm Haschisch und eine zerbrochene Ecstasy Pille sicher. Ein Teil des aufgefundenen Marihuanas war bereits portioniert und vakuumiert. Neben dem Rauschgift wurden auch diverse Utensilien wie Zipp-Tütchen und ein Vakuumiergerät, welche auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten, sichergestellt. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des bestehenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Weikersheim: Graffitischmierereien - Zeugen gesucht

Ein 31-Jähriger beschmierte in den vergangenen Tagen eine Bushaltestelle und eine Hauswand in Weikersheim. In der Straße "An der Stadmauer" sprühte er unter anderem Zahlen mit blauer Farbe an die Stadtmauer. Zudem beschmierte er das Bushaltehäuschen in der Straße "Oberndorf" ebenfalls mit blauer Farbe. Der gesamte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigungen rechnen.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangene Woche mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen Pkw in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 16.35 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in einer Parkbucht in der Weinigstraße geparkten Mercedes. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Boxberg: Mit mehr als 2,4 Promille Auto gefahren

Mit mehr als 2,4 Promille war am Montagnachmittag ein Autofahrer in Boxberg unterwegs. Der 55-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr mit seinem VW Golf den Lerchenweg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann völlig betrunken war. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Anschließend ging es für den 55-Jährigen in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem Betrunkenen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell