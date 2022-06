Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wenn der Geldbeutel in der Mittelkonsole liegt...

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Philippstraße zugeschlagen. Die Unbekannten machten sich an einem abgestellten Elektroauto zu schaffen, drangen in den Wagen ein und stahlen einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. Darin befanden sich neben dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren des Halters auch Mitglieds- und Versicherungskarten sowie eine Ladekarte für den Pkw.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 13 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr.

Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist noch unklar. Der Fahrzeugbesitzer war sich sicher, sein Auto verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden an dem BMW jedoch nicht gefunden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell