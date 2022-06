POL-PPWP: "Hallo, ich habe eine neue Handynummer"

Kaiserslautern (ots) - Eine neue Terrassen-Ausstattung haben sich Einbrecher am Wochenende in Kaiserslautern auf die illegale Art verschafft. Die Unbekannten drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Gewerbegebiet West in den Außenbereich eines Möbelhauses in der Denisstraße ein und bedienten sich "großzügig" - ihre Beute: ein Lounge-Möbel-Set, eine Sonnenliege, ein Tisch und ein Sessel. Außerdem knackten ...

