Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ohne sich um den von ihr verursachten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person von einer Unfallstelle in Hardheim. Die Besitzerin eines Ford Fiesta hatte ihren Wagen am Sonntagmorgen, zwischen 8 Uhr und 9.10 Uhr in der Wielandstraße, Höhe Hausnummer 9, geparkt und musste nach der Rückkehr zu ihrem Kleinwagen feststellen, dass dieser frische Unfallschäden aufwies. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben. Das flüchtige Fahrzeug ist vermutlich silberfarben. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040.

Hardheim: Kraftstoffdiebe am Werk

Sach- und Diebstahlschaden entstand an einem Volkswagen, der vom 22. Februar bis vergangenen Donnerstag auf dem Gelände einer Werkstatt in der Erfelder Straße in Hardheim abgestellt war. Unbekannte haben den Tank des Wagens angebohrt und den darin befindlichen Kraftstoff gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040, beim Polizeirevier Buchen melden.

Mosbach: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Weil er durch seine zügige Fahrweise einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Mosbach auffiel, wurde ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 3 Uhr, in der Neckarelzer Straße in Mosbach einer Kontrolle unterzogen. Da es in dem Fahrzeug deutlich nach Marihuana roch und ein Drogenvortest positiv verlief, musste der junge Mann seinen Audi stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die drei Mitfahrer des Mannes mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Auf den 24-Jährigen kommen nun eine Anzeige sowie ein Fahrverbot zu.

Mosbach: Vermutlich alkoholisiert Unfall verursacht

Ein Unfall, bei dem die Leitplanke der Solbergallee in der Nähe der Waldstadt beschädigt wurde, wurde dem Polizeirevier Mosbach am Montagmorgen, kurz nach 0 Uhr, gemeldet. Die Zeugen teilten weiterhin mit, dass die Person am Steuer des Verursacherfahrzeugs mit diesem davongefahren ist. Am Unfallort konnte von den Beamten eine alkoholisierte Person angetroffen werden, die zwar in dem Peugeot mitgefahren war, jedoch nicht selbst am Steuer saß. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde die Person nach Hause gebracht. Dabei konnten in der Wohnung zwei schlafende Personen angetroffen werden, die ebenfalls angetrunken waren und bei denen sich der Fahrzeugschlüssel des vor dem Haus geparkten Unfallfahrzeugs befand. Da die Fahrereigenschaft aufgrund der Alkoholisierung der 24 und 29 Jahre alten Männer nicht geklärt werden konnte, wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen werden nun zeigen, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Kleintransporters saß und für den entstandenen Schaden aufkommen muss. Diese Person muss sowohl mit einer Anzeige als auch mit einem Fahrverbot rechnen.

