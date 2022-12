Polizei Bielefeld

POL-BI: Wurde ein BMW-Fahrer bedrängt? Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Nötigung im Straßenverkehr am Montagabend, 19.12.2022, bei der ein Aachener Pkw die Leitplanke an der Paderborner Straße touchierte. Dabei wurde eine Beifahrerin leichtverletzt. Der beteiligte Autofahrer fuhr davon. Polizeibeamte schätzten den entstandenen Sachschaden auf 500 Euro.

Ein 50-jähriger Fahrer aus Aachen verließ mit seinem 5er BMW gegen 20:15 Uhr an der Anschlussstelle Bielefeld Sennestadt die A 2. Sein Auto war mit drei Beifahrern besetzt und in Richtung Dortmund unterwegs.

An der Lichtzeichenanlage der Paderborner Straße ordnete sich der 50-Jährige mit seinem BMW als Rechtsabbieger ein. Er bremste bis fast zum Stillstand, weil er auf die roten Ampelsignale der Linksabbieger schaute und zunächst nicht das grüne Signal am Rechtsabbiegestreifen erkannte. Dieses Verhalten schien einem nachfolgenden Mercedes-Fahrer zu stören, denn er soll mehrfach aufgeblendet und die Hupe betätigt haben.

Beide Pkw setzten ihre Fahrt auf dem linken Fahrstreifen der Paderborner Straße in Richtung stadtauswärts fort. Der Fahrer des silbernen Mercedes mit Herforder Kennzeichen soll durch Lenkbewegungen den ganzen Fahrstreifen benutzt haben und nicht an dem BMW vorbeigefahren sein. In dieser Situation stieß der BMW gegen die Mittelschutzplanke. Eine 48-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und der Pkw an beiden linken Felgen beschädigt.

Die BMW-Insassen beschrieben den beteiligten Fahrer:

Der Mann soll zwischen 60 und 65 Jahre alt sein, eine normale Statur und fehlende Zähne haben. Seine Haare waren grau und kurz.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell