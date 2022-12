Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie auf Kundenparkplatz gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Nach einem Gespräch mit einer fremden Frau am Montagmittag, 19.12.2022, fehlte einer Bielefelderin an einem Braker Discountmarkt ihre Geldbörse.

Die 33-Jährige hielt gegen 12:05 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Kundenparkplatz an der Braker Straße und der Waagestraße an. Eine Unbekannte kam auf sie zu und bat um eine Wegbeschreibung. Bei dem kurzen Gespräch kam die Frau der Bielefelderin sehr nah. Danach verschwand sie von dem Parkplatz. Wenig später stellte die 33-Jährige fest, dass sich ihr schwarzes Lederportemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand, die sie über der Schulter trug.

Die Bielefelderin beschrieb die Trickdiebin:

Die Frau war 155 cm groß. Sie hatte lange dunkle Haare und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Sie trug einen Rock.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell