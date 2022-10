Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Feckenhausen - Göllsdorf, K 5542, Lkr. Rottweil) Mit einem Auto von der Straße abgekommen und zur Seite gekippt

Feckenhausen - Göllsdorf, K 5542, Lkr. Rottweil (ots)

Möglicherweise ist ein technischer Defekt an der Lenkung eines Autos Ursache für einen Unfall, der sich am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, zwischen Feckenhausen und Göllsdorf auf der Kreisstraße 5542 ereignet hat. Zur genannten Zeit fuhr ein 20-Jähriger in Begleitung einer 18-jährigen Mitfahrerin mit einem VW Polo von Feckenhausen in Richtung Göllsdorf. Im Verlauf einer Linkskurve bemerkt der junge Mann eine zunehmend schwergängig werdende Lenkung an dem Wagen. Schließlich lenkte das Fahrzeug nicht mehr genügen ein. Der Polo kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippt dann zur Seite. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Vorsorglich fuhren Rettungskräfte zusammen mit einem Notarzt zu der Unfallstelle und kümmerten sich um die beiden Insassen. Auch die Feuerwehr Rottweil war bei dem Unfall eingesetzt. An dem beteiligten Polo war durch den Unfall rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen zum Grund der schwergängigen Lenkung dauern noch an.

