Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (26.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr Uhr auf der Kirchdorfer Straße gekommen. Ein 66-Jähriger fuhr mit einem Audi A4 Avant in Richtung Villingen und bremste wegen hohen Verkehrsaufkommens ab. Ein nachfolgender 16-jähriger Zweiradfahrer reagierte zu spät und fuhr auf das Auto auf, wobei er und seine 15-jährige Sozia zu Fall kamen. Beide erlitten beim Sturz leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An ihrem Zweirad der Marke "Betamotor" entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, am Auto in Höhe von rund 3.000 Euro.

