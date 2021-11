Polizei Köln

POL-K: 211128-1-BAB/DN/AC Beifahrerin bei Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 tödlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Weisweiler ist am frühen Sonntagmorgen ( 28. November) eine Frau in einem Honda eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die bislang unbekannte Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer des in Belgien zugelassenen Honda und zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten die Insassen aus den Fahrzeugwracks und brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz und sichern die Spuren an der Unfallstelle.

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Olpe der Bundesautobahn 4 voll gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Köln ab der Anschlussstelle Eschweiler-Ost abgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Honda-Fahrer gegen 7 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Betonschrammwand geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Unfallwagen zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit den zwei Fahrzeugen, die in Richtung Köln unterwegs waren. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell