Polizei Köln

POL-K: 211127-2-K Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Samstagabend (27. November) ist ein 58 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren der Magazinstraße in Köln-Wahnheide von einem Mazda erfasst und überrollt worden. Polizisten leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und übergaben den lebensgefährlich Verletzten eintreffenden Rettungskräften. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mazda-Fahrer gegen 18 Uhr von der Heidestraße kommend, nach rechts in die Magazinstraße abgebogen sein und den Fußgänger erfasst haben. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und sichert die Spuren. (jk/iv)

