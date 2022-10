Sulgen - Schramberg, B 462, Lkr. Rottweil (ots) - Zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Autos in Höhe von rund 7.000 Euro ist es am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg gekommen. Eine 55-jährige Frau fuhr ...

mehr