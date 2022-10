Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen - Schramberg, B 462, Lkr. Rottweil) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 7.000 Euro Schaden

Sulgen - Schramberg, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Autos in Höhe von rund 7.000 Euro ist es am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg gekommen. Eine 55-jährige Frau fuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Mercedes der CLA-Klasse auf der talwärts zweispurig führenden B 462 in Richtung Schramberg und wechselte dabei den Fahrstreifen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem 3er BMW, dessen 32-jähriger Fahrer ebenfalls auf der B 462 in Richtung Schramberg unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

