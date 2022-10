Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten/ Lkr. Tuttlingen) Brand einer Maschine

Mahlstetten (ots)

Eine brennende Maschine hat in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, gegen 0.45 Uhr in einer Firma in der Griesstraße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Mitarbeiter der Firma gelang es das Feuer selbständig zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Mahlstetten war mit insgesamt einem Fahrzeug und 12 Einsatzkräften vor Ort. Personenschaden entstand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell