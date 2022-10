Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis)Nächtlicher Einbruch

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Straße "In der Muslen" eingeschlagen und anschließend mehrere Gegenstände aus dem Geschäft geklaut. Die Diebe klauten aus der Auslage mehrere Parfum-Flacons im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Der Schaden der Fensterscheibe beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei unter der Nummer 07720-8500-0.

