Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Todesfolge im Bereich Hagen im Bremischen +++ Einbruch in Schiffdorf-Spaden

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Samstagvormittag (02.04.22), gegen 10:40 Uhr, kam ein alleinbeteiligter Pkw auf der Kreisstraße 50, von Offenwarden in Richtung Sandstedt fahrend, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte im Seitenraum leicht mit einem Baum und blieb dann auf dem Dach in einem wasserführenden Graben liegen. Der 84-jährige aus der Gemeinde Hagen im Bremischen stammende Fahrzeugführer konnte aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Für die 79-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hagen im Bremischen stammend, kam die Hilfe zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort.

Schiffdorf. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 01.04.22 - 18:10 Uhr - und dem 02.04.22 - 09.30 Uhr - im Bereich des Campingplatzes in Schiffdorf-Spaden in ein zurzeit unbewohntes Ferienhaus ein, durchsuchten dieses und entwendeten diverse Gegenstände. Wer Hinweise bezüglich des Tatgeschehens oder möglicher Täter bzw. Täterinnen geben kann, möge sich bei der Polizei in Schiffdorf (Tel. 04706-9480) melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell