POL-CUX: Pressemeldung aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots) - Einbrüche in Bäckereifilialen Unbekannte Täter brachen in der letzten Nacht zwischen 02:29 Uhr und 02.42 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Bäckereifiliale in der Straße Am Markt in Cadenberge ein. Die Höhe des Schadens und das Diebesgut sind bislang noch unbekannt. Auch in Cuxhaven suchten Einbrecher in einer Filiale gezielt nach ...

mehr