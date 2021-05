Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Gang verwechselt- Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Schwelm (ots)

Am 30.04.2021, gegen 16.40 Uhr beabsichtigte eine 52 Jahre alte Schwelmerin mit ihrem Pkw Kia von der Bismarckstraße in Schwelm auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei verwechselte sie die Gänge ihres Fahrzeuges und fuhr ruckartig nach hinten. Ein dahinterstehender Radfahrer versuchte zur Seite auszuweichen, wurde jedoch von ihrem Fahrzeug getroffen und stürzte. Ein weiterer wartender Pkw wurde gegen einen dahinter wartenden Transporter geschoben. Der 57 Jahre alte Radfahrer aus Wuppertal und der 62 Jahre alte Gevelsberger Pkw Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

