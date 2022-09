Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220925 - 1111 Frankfurt - Niederrad: Körperverletzung nach Oktoberfest

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags (25. September 2022) kam es im Nachgang zum Besuch des Frankfurter Oktoberfestes zu einer Körperverletzung unter Besuchern. Das Opfer wurde schwer verletzt, der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 05.20 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Nähe des Frankfurter Oktoberfestes zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Besuchern. Im Rahmen derer schlug der 44-jährige Täter dem Opfer mit der Fast in das Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel und dabei schwer am Kopf verletzt wurde. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tat wurde von einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeistreife gesehen. Der Täter konnte festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell