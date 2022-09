Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220925 - 1108 Frankfurt - Heddernheim: Beleidigung und Körperverletzung in U-Bahn

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag (24. September 2022) kam es in den frühen Morgenstunden in der U-Bahn-Linie U8 in Fahrtrichtung Riedberg zur Beleidigung und Körperverletzung zum Nachteil einer 41-jährigen Frau sowie eines 53-jährigen Mannes. Beide wurden leicht verletzt. Der Täter konnte sich unerkannt entfernen.

Die geschädigte Frau unterhielt sich während der Fahrt angeregt mit einer Bekannten, wodurch sich ein unbekannter Mann offenbar belästigt fühlte. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Rahmen derer der Mann der Frau mehrfach ins Gesicht schlug. Hierbei wurde die Geschädigte leicht verletzt.

Ein Fahrgast bemerkte die Auseinandersetzung und wollte der Frau helfen. Er versuchte mit Worten deeskalierend auf den Täter einzuwirken. Hierauf reagierte dieser mit Schlägen und Tritten in Richtung des Helfers. Der 53-Jährige wurde hierbei ebenfalls leicht im Gesicht verletzt; darüber hinaus beleidigte der Täter ihn.

Um dem Täter zu entkommen verließen die geschädigte Frau sowie ihre Bekannte an der Haltestelle Zeilweg die U-Bahn. Der Täter tat dies ebenfalls und entfernte sich in Richtung Kupferhammer. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer blauen Daunenjacke.

Zum Zeitpunkt der Taten hielten sich weitere Fahrgäste in der U-Bahn auf, die den Vorfall teilweise filmten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755-11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell