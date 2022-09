Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Essener flüchtet nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Samstag (17.09.) beobachtete ein Zeuge auf der Burgstraße in Höhe Hausnummer 14 einen Mann, der versuchte mit seinem Ford aus einer Parklücke auszuparken. Offensichtlich fuhr der 58-Jährige zu schnell an und stieß beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Pkw zusammen. Der Zeuge sprach den Fahrer daraufhin auf den Unfall an. Dieser entgegnete, dass er den Sachschaden schon melden werde. Der Zeuge beobachtete, dass der Mann aus dem Fahrzeug stieg und auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Kurz darauf erschien eine Frau an der Unfallörtlichkeit und setzte sich auf den Fahrersitz. Das Paar entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort in Richtung Hammertal, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten der Pkw und beide Insassen an der Halteranschrift in Essen angetroffen werden. Der 58-Jährige bestritt das Unfallfahrzeug gefahren zu sein. Offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

