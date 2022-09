Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetaler überschlägt sich auf Holthauser Talstraße

Ennepetal (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr ein 19-jähriger Ennepetaler mit seinem Renault auf der Holthauser Talstraße in Richtung B483. An der abschüssigen Straße geriet er aufgrund der herrschenden Nässe ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Böschung fungierte als Rampe, das Fahrzeug hob ab und drehte sich. Der Renault blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der 19-jährige wurde leicht verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme fiel Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Fahrers auf. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Ennepetaler wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

