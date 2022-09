POL-EN: Herdecke - Einbruch in Bürogebäude einer Golfanlage am Ackerweg

Schwelm (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 15.09.2022, 13 Uhr bis Freitag, den 16.09.2022, 10:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster an der Realschule auf und gelangten so in einen Klassenraum. Hier entwendeten der oder die Täter einen Computer sowie einen Bildschirm. Der Versuch eine weitere verschlossene Tür aufzuhebeln scheiterte und die unbekannten Täter entfernten sich unerkannt von der ...

