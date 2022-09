Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verbotswidrig Busbahnhof befahren und Unfall verursacht

Hattingen (ots)

Am 17.09.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad, in Höhe des Busbahnhofes in Hattingen. Eine 18-jährige Essenerin befuhr hierbei verbotswidrig mit ihrem BMW den Busbahnhof und beabsichtigte von dort aus nach rechts auf die Martin-Luther-Straße abzubiegen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein 17-jähriger Bochumer mit seinem Kleinkraftrad bereits auf der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Bochum. Während des Abbiegevorgangs übersah die Essenerin den Fahrer des Kleinkraftrades und kollidierte mit diesem. Er verletzte sich dabei leicht und wurde anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 4.500 Euro.

