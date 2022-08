POL-DU: Hamborn: 9-Jähriger leicht verletzt - Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Duisburg (ots) - Der Ladendetektiv (28) eines Kaufhauses an der Düsseldorfer Straße hat am Mittwochabend (17. August, 19:50 Uhr) einen 20-Jährigen dabei beobachtet, wie er zwei Pakete Parfüm in seiner Jacke versteckte. Als der junge Mann das Einkaufszentrum verlassen wollte, sprach der Ladendetektiv den ihn an. Der 20-Jährige schlug daraufhin unvermittelt dem Zeugen ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Der ...

mehr