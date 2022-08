Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Ladendetektiv stellt Parfümdieb

Duisburg (ots)

Der Ladendetektiv (28) eines Kaufhauses an der Düsseldorfer Straße hat am Mittwochabend (17. August, 19:50 Uhr) einen 20-Jährigen dabei beobachtet, wie er zwei Pakete Parfüm in seiner Jacke versteckte. Als der junge Mann das Einkaufszentrum verlassen wollte, sprach der Ladendetektiv den ihn an. Der 20-Jährige schlug daraufhin unvermittelt dem Zeugen ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Der Mitarbeiter des Kaufhauses konnte ihn jedoch einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Laut Zeugenaussagen soll der Täter einen Komplizen gehabt haben, nach dem aktuell gesucht wird. Er soll circa 25 bis 27 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes Hemd zur blauen Jeans und einen schwarzen Rucksack getragen haben. Hinweise nimmt das KK 36 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Das Parfüm ließ der Dieb im Kaufhaus zurück.

