POL-DU: Folgemeldung: Kohlefrachter rammt Brücke am Wesel-Datteln-Kanal - Schiffsverkehr wieder freigegeben, Straßenverkehr eingeschränkt möglich

Dorsten/Duisburg (ots)

Nach dem Unfall eines Kohlefrachtschiffs auf dem Wesel-Datteln-Kanal in Höhe der Dorstener Straßenbrücke am späten Mittwochabend (17. August; wir berichteten) ist mittlerweile der Kanal für die Schifffahrt wieder passierbar. Die Straßenbrücke (B 224, Borkener Straße) ist inzwischen durch einen Statiker untersucht worden. Aktuell ist die Brücke für den Kraftfahrzeugverkehr in nördliche Richtung (stadtauswärts) befahrbar, stadteinwärts in südliche Richtung ist sie bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt - also auch für Radfahrer und Fußgänger. Aktuelle Informationen über zukünftige Sperrmaßnahmen können über die Internetseite der Stadt Dorsten (www.dorsten.de) abgerufen werden.

Unsere bisherige Veröffentlichung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5299941

