Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Mann belästigt Frau sexuell - Polizei fahndet mit Foto

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei sucht mit zwei Fotos nach einem Mann, der im Verdacht steht, bereits am 16. Januar (ein Sonntag, 6:10 Uhr) diesen Jahres eine damals 60-Jährige sexuell belästigt zu haben. Bei einer U-Bahn-Fahrt von Düsseldorf in Richtung Duissern soll der Unbekannte der Frau in die Hose gefasst haben. Anschließend soll er das Handy der 60-Jährigen aus ihrer Handtasche genommen und sie aufgefordert haben, mit ihm nach Hause zu gehen. Die Frau nahm sich ihr Handy wieder zurück. Als ein Zeuge sich einmischte, soll ihn der Unbekannte mit einem Messer angegriffen, jedoch nicht verletzt haben. An der Haltestelle "Mühlenkamp" verließ der Täter die U-Bahn in eine unbekannte Richtung.

Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 12 fragen: Wer erkennt den Mann auf dem Foto? Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Das Foto ist über die folgende Internetseite abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/85621

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell