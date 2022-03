Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Korrektur der Unfallörtlichkeit: Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine schwerstverletzte Person

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (20. März) gegen 17.50 Uhr erlitt ein Autofahrer schwerste Verletzungen in Lindlar. Der 63-jährige Mann aus Lindlar befuhr die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Einmündung zum Parkbad (Brionner Straße) kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen Baum. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu, so dass er durch einen Rettungshubschrauber nach Köln ausgeflogen werden musste. Der Porsche Cayenne des Fahrers erlitt Totalschaden und musste durch einen Abschlepper von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die Kölner Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

