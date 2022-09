POL-F: 220925 - 1107 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handy und Kamera geraubt

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 14. Reviers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. September 2022) zwei 40 und 54 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Gewerbegebiet in Kalbach-Riedberg Diesel aus einem Reisebus entwendet zu haben. Die Streifenbeamten befuhren gegen 01:30 Uhr die Josef-Eicher-Straße, als sie in Höhe ...

mehr