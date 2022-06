POL-EL: Papenburg - Fahrradcomputer von einem Pedelec gestohlen

Haren (ots) - Am 4. Juni gegen 16.50 Uhr kam es in Haren in der Lindenallee zu einem Brand. Der Besitzer war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Garten und alarmierte die Rettungskräfte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Kinderzimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Brand. Das gesamte Obergeschoss wurde durch eine starke Rauchentwicklung beschädigt. Durch die Feuerwehr Rütenbrock welche mit vier ...

