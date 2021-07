Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Zusammenstoß mit Bus leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Ein 58-Jähriger war mit seinem Citroen am Dienstag (20.07.2021) gegen 16 Uhr auf der Dortmunder Straße unterwegs und verletzte sich bei einem Unfall. Der Hagener war im Kreuzungsbereich mit einem Linienbus zusammengestoßen. Er habe die untere Posener Straße befahren und zunächst an einem Stopp-Schild gehalten. Kurz nach dem Einfahren in die Kreuzung kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu der Kollision mit dem Bus, der in Richtung Bathey fuhr. Der 58-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Citroen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell