Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft (27.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft, den Unbekannte am Donnerstagmorgen kurz vor 3 Uhr in der Rietstraße verübt haben. Zwei unbekannte Täter schlugen die äußere Scheibe eines Juweliergeschäfts ein. Es gelang ihnen jedoch nicht, an den Schmuck in der Auslage zu kommen, da die innere Scheibe ganz blieb. Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Männer. Personen, die Hinweise auf sie geben können werden gebeten, die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, oder jede andere Polizeidienststelle, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell