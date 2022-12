Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer fährt nach Unfall mit einer Schülerin weiter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

Das Verkehrskommissariat sucht den Fahrer einen PKWs, der am Montag, 19.12.2022, eine Fußgängerin angefahren und seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt hat.

Eine Bielefelderin erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige. Sie zeigte an, dass ihre 16-jährige Tochter gegen 07:30 Uhr die Kreuzung an der Apfelstraße/ Sudbrackstraße auf dem Fußgängerüberweg bei grün überquerte. In dem Moment soll ein PKW von der Apfelstraße nach rechts in die Sudbrackstraße abgebogen sein und die 16-Jährige angefahren haben. Die Jugendliche stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der PKW fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Melden Sie sich bitte unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell