POL-BI: Bewohner trifft auf Einbrecher

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Zwei Täter raubten am Sonntag, 18.12.2022, einem angetrunkenen Bielefelder das Portemonnaie. Ein 39-jähriger Bielefelder erstattete Sonntagnachmittag in einer Polizeiwache eine Strafanzeige. Er gab an, gegen 04:30 Uhr angetrunken über den Kesselbrink gegangen zu sein, als ihn ein Unbekannter ansprach und nach einer Zigarette fragte. Nachdem der Bielefelder dem Mann einige ...

mehr