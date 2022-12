POL-BI: Unfallflucht: Geparkter Pkw am Straßenrand beschädigt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ubbedissen - Am Donnerstag, den 15.12.2022, brach ein unbekannter Täter in ein Haus an der Pyrmonter Straße, in Höhe der Höxterstraße, ein. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum von 17:00 Uhr und 19:40 Uhr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Beute und entkam mit Bargeld und Schmuck. ...

